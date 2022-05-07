شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب المصري الديمقراطي ينعي شهداء حادث غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا نعى فيه شهداء الوطن الذين استشهدوا أثناء تصديهم لعناصر ارهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وأكد الحزب إدانته لهذه العمليات الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و الإضرار بمصلحة الوطن و المواطنين، مطالبا التصدي ، ليس فقط للعناصر الاجرامية المنفذة لمثل هذه العمليات، ولكن التصدي كذلك للعوامل التي تؤدي لنمو الفكر الارهابي و انتشاره و أهمها انغلاق المجال العام الذي ينتج عنه التطرف و الجهل ، كما يطالب باقتلاع الفكر الارهابي من جذوره بالقضاء على البيئة الحاضنة له وهي البيئة التي ينتشر بها الفقر و الجهل.

و قدم الحزب العزاء للشعب المصري و أسر الشهداء متمنيا الرحمة لهم و سرعة الشفاء للمصابين.