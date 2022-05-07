شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نادى القضاة ينعى شهداء سيناء: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حمدى معوض عبد التواب، وكيل نادى القضاة، شهداء الواجب الذين استشهدوا من أبناء القوات المسلحة، الذين استشهدوا إثر الهجوم الإرهابى الخسيس الذى وقع على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة بغرب سيناء مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وقال المستشار حمدى عبد التواب فى بيان له، إن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمتنا، وأن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، مؤكدا دعمه الكامل للقوات المسلحة فى استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

يذكر أن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.