فين يقترب من الفوز بانتخابات أيرلندا الشمالية

كان من المتوقع أن يصبح الحزب القومي الأيرلندي شين فين أكبر مجموعة في جمعية أيرلندا الشمالية لأول مرة، مما يمنحه الحق في منصب الوزير الأول في بلفاست كفرز للأصوات، واستؤنفت انتخابات الأسبوع للسبت.

ومع فرز حوالي 51 مقعدًا من أصل 90 حتى الآن، أظهرت النتائج أن حزب الشين فين لديه 18 مقعدًا، في حين أن الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي كان الأكبر في جمعية أيرلندا الشمالية منذ عقدين، لديه 14 مقعدًا.

شهد حزب التحالف الوسطي، الذي لا يُعرّف بأنه قومي أو وحدوي، زيادة في التأييد، ومن المقرر أن يكون الفائز الكبير الآخر في الانتخابات، ولديه 10 مقاعد حتى الآن.

وسيكون فوز شين فين علامة فارقة بالنسبة لحزب مرتبط منذ فترة طويلة بالجيش الجمهوري الأيرلندي، وهو مجموعة شبه عسكرية استخدمت القنابل والرصاص، وأشكال أخرى من العنف لمحاولة إخراج أيرلندا الشمالية من حكم المملكة المتحدة خلال عقود من الاضطرابات، حيث شارك الجيش البريطاني وفرقة أولستر الملكية، وكذلك القوات شبه العسكرية الموالية البروتستانتية، بقوة.