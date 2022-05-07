الكرملين: لا احتفالات رسمية بـ”يوم النصر” الروسي في ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 7 ثواني

قال الكرملين إن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في ماريوبول الأوكرانية في التاسع من مايو بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.

واتّهمت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، موسكو بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل القوات الروسية فيما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الواقع فيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “هذا العام بالطبع الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة، لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك”.

وأضاف: “سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو/ آيار في ماريوبول، لكن في ما يخصّ توجّه وفد رسمي إلى هذه المدينة فلستُ على علم بذلك”.

وبعد أسابيع من الحصار، بات الجزء الأكبر من المدينة الاستراتيجية مدمّرًا.

وأجرت القوات الروسية، السبت، تدريبات أخيرة قبل العرض العسكري الذي يقام الإثنين المقبل بمناسبة يوم النصر، على ألمانيا النازية.

ووفقا لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية فإن احتفال هذا العام، لن يكون مجرد احتفال بالانتصار في الصراع الذي انتهى قبل 77 عاما، بل مناسبة لروسيا لعرض قوتها العسكرية في خضمّ غزوها لأوكرانيا، والتذكير بآلاف الجنود الذين يحاربون في أوكرانيا.

وتاريخ التاسع من مايو/ آيار مهمّ جدًا في روسيا التي تقيم كل عام عروضًا عسكرية أحدها في الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء ما تعتبره انتصارًا في “الحرب الوطنية العظمى” ضد ألمانيا النازية.

وأكد الكرملين مرارًا أن القوات الروسية تقاتل “نازيين جددا” في أوكرانيا بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مكررا التشبيهات التاريخية بين هذا التدخل العسكري والحرب العالمية الثانية.