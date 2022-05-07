محاولة لإنقاذ اتفاق 2015.. المنسق الأوروبي للمحادثات النووية يزور إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

سيزور منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية إنريكي مورا سيزور إيران يوم الثلاثاء المقبل بينما قال التكتل الأوروبي إنه يسعى لكسر الجمود وإنقاذ اتفاق عام 2015، وفق ما ذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية شبه الرسمية، السبت.

وتوقفت محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والدول الكبرى منذ مارس لأسباب أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت نور نيوز على تويتر “ستشكل الزيارة خطوة جديدة في المشاورات البناءة حول القضايا العالقة ولكن المهمة في مفاوضات فيينا”.

ومن جانبه، أبلغ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، السبت نبأنه يسعى إلى “حل وسط” لإنهاء الأزمة التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وذكر تقرير الصحيفة أن بوريل يدرس تصورا يجري من خلاله رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة.

وللحرس الثوري الإيراني عدة أذرع وإمبراطورية أعمال ضخمة.

وقال بوريل أيضا إنه يريد أن يذهب مورا إلى طهران لمناقشة الأمر، لكنه أضاف أن إيران “كانت تمانع بشدة”، ووصف هذا المسعى الدبلوماسي بأنه “الرصاصة الأخيرة” في جعبة الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن بوريل أن المفاوضين لن يحددوا مهلة لإيران.

وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن زعماء إيران الدينيين، الذين تشجعوا بقفزة في سعر النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء اتفاق 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على اقتصاد بلادهم المعتمد على النفط.

ووافقت إيران بموجب اتفاق 2015 على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.