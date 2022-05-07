المخابرات الأمريكية: حسابات الصين حول تايوان تتأثر بحرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) اليوم السبت إن الصين تتابع عن كثب حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الحرب تؤثر على حسابات بكين فيما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان.

وأضاف بيرنز، الذي كان يتحدث في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في واشنطن، إن القيادة الصينية صدمت بالمقاومة الأوكرانية الشرسة للغزو الروسي وبالثمن الاقتصادي الذي تدفعه روسيا.

ومضى يقول “هذه أشياء يعكفون على دراستها بعناية فائقة”.

لكن بيرنز حذر من أن ذلك لن يغير من أهداف الصين بعيدة المدى.

وقال “لا أظن للحظة أن ذلك سيضعف من إصرار الصين على السيطرة على تايوان … لكني أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على حساباتهم فيما يتعلق بتوقيت وكيفية قيامهم بذلك”.

حرب أوكرانيا

وفي هذا الإطار، اعتبر بيرنز اليوم السبت أن بوتين يعتقد أن تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا سيحسن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج من الحرب.

وأضاف “بيرنز” الذي كان يتحدث في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في واشنطن :”إنه في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة … أعتقد أنه ما زال مقتنعا بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز تقدم”.

ويصرّ الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” على مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا على مختلف الجبهات، شمالًا، شرقًا وجنوبًا.

وأنهت السلطات الأوكرانية جهود إجلاء المدنيين والمقاتلين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول التي أصبحت تحت السيطرة الروسية.