روسيا قصفت مطارات في أوديسا بصواريخ عالية الدقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن صواريخ عالية الدقة دمرت طائرات أوكرانية في مطارات بمناطق آرتسيز وأوديسا وفوزنيسينك، كما دمرت صواريخ من طراز إسكندر عتادا أمريكيا وأوروبيا قرب خاركيف.

وأضافت الوزارة: دمرنا مواقع ومستودعات للأسلحة الأميركية والأوروبية في منطقة خاركيف بصواريخ من طراز “إسكندر”.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن أربعة صواريخ سقطت على منطقة أوديسا اليوم السبت دون أن تخلف ضحايا. وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن أربعة صواريخ أصابت مصنعا للأثاث في منطقة سكنية، بينما أصاب صاروخان مدرجا كان قد تعرض لأضرار في وقت سابق.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ73، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب أوكرانيا وشرقها، وسط خلافات أوروبية بشأن حظر النفط الروسي، وتحذيرات روسية من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت الأوكرانيين في قتل جنرالات روس، كما رفعت تزويد كييف بمعلومات استخباراتية عن القوات الروسية في القرم ودونباس.