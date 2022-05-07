المخابرات الأميركية: بوتين يصعّد في حربه على أوكرانيا أملًا في تحسين نتائجها

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 9:02 مساءً

يصرّ الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” على مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا على مختلف الجبهات، شمالًا، شرقًا وجنوبًا.

وأنهت السلطات الأوكرانية جهود إجلاء المدنيين والمقاتلين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول التي أصبحت تحت السيطرة الروسية.

أمّا في آخر المستجدات الميدانية، فقد تعرّضت مدينة أوديسا لهجمات صاروخية، وأعلنت الدفاع الروسية استهداف طائرات أوكرانية في مطارات في مناطق آرتسيز وأوديسا وفوزنيسينك.

في هذا الإطار، اعتبر مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) “وليام بيرنز” اليوم السبت أن بوتين يعتقد أن تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا سيحسن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج من الحرب.

وأضاف “بيرنز” الذي كان يتحدث في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في واشنطن :”إنه في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة … أعتقد أنه ما زال مقتنعا بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز تقدم”.

على صعيد آخر، أشار الى أنّ الصين تتابع عن كثب حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه الحرب تؤثر على حسابات بكين في ما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان.

ولفت الى أن القيادة الصينية صدمت بالمقاومة الأوكرانية الشرسة للغزو الروسي وبالثمن الاقتصادي الذي تدفعه روسيا.

ومضى يقول “هذه أشياء يعكفون على دراستها بعناية فائقة”.