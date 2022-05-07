إصابة شخص واعتقال ستة آخرين بعد 'مشاجرتين' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخص واعتقال ستة آخرين بعد "مشاجرتين" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين جيران اثنين ضمن منطقة البلديات تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة واطلاق نار ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة بجروح مختلفة"، مشيراً الى "اعتقال الطرف الثاني".



وفي سياق متصل، قال المصدر إن "مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة وتم تطويق المنطقة واجراء مطاردة بغية القبض على اطراف المشاجرة خمسة اشخاص وضبط بحوزتهم الاسلحة".