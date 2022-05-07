في بغداد.. توضيح بشأن قصة وفاة شاب اثر 'مزحة الفياغرا'

وقال المستشفى في بيان "نود إعلامكم بإن الحالة الذي تم نشرها في صباح هذا اليوم السبت ٢٠٢٢/٥/٧ في أحد المواقع التواصل الاجتماعي هي ليست حديثة وإنما تعود لتاريخ قديم قبل 10 سنوات".

ونشرت اختصاصية الطب النفسي والعلاج السلوكي بتول العيسى على مواقع التواصل الاجتماعي ان شابا توفي اثر مزاح اصدقائه معه في عيد ميلاده بعد وضع كمية كبيرة من حبوب "الفياغرا" داخل كعكة.