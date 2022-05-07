طالبان تفرض البرقع على النساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده أمس، النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة. وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زاده نشرته سلطات حركة طالبان في كابول «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد». وفي أواخر ديسمبر الماضي، فرضت طالبان حظرا على تنقل النساء لمسافات طويلة باستخدام وسائل النقل دون مرافقة أحد أقربائهن الذكور. وفي أواخر ديسمبر الماضي، فرضت طالبان حظرا على تنقل النساء لمسافات طويلة باستخدام وسائل النقل دون مرافقة أحد أقربائهن الذكور. وجاءت الخطوة في أعقاب منع طالبان العديد من النساء من العودة إلى وظائفهن في القطاع العام غداة استيلائها على الحكم في 15 أغسطس الماضي، فيما لا تزال الفتيات محرومات من ارتياد المدارس الثانوية.

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