الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا شرق السويس

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وقال المتحدث العسكري على صفحته عبر موقع «فيس بوك»، قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وتمت مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش المصري أمس، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.وقال المتحدث العسكري على صفحته عبر موقع «فيس بوك»، قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وتمت مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

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