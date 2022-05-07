شكرا لقرائتكم خبر صالح والكاظمي: سنلاحق فلول الإرهاب في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، ضرورة رص الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه العراق.

وذكر بيان رئاسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد.

وشدد الطرفان، بحسب البيان، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، إلى جانب ضرورة توفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد.

سنلاحق فلول الإرهاب في العراق

وأكدا صالح والكاظمي أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن واستقرار العراق وسيادته.

على صعيد متصل اتهم ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، جهات سياسية متنفذة «لم يسمها» بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب للاستفاده من بقاء حكومة تصريف الأعمال وتمرير «مشاريع وعقود».

ونقلت وكالة (شفق نيوز) العراقية عن النائب عن الائتلاف محمد الصيهود قوله إن هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب، والاستفادة من ذلك التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال.