قصف صاروخي يضرب دير الزور السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن قصفا صاروخيا استهدف محيط حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرق سوريا.

وقال «إن قذيفة صاروخية مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران في محيط مدينة دير الزور، سقطت على مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بريف دير الزور، في منطقة حقل كونيكو للغاز».

ووفق المرصد، جاء ذلك بعد الاستهداف الجوي «المجهول» الذي تعرضت له منطقة حويجة كاطع والجسر الجديد، مشيرا إلى انفجارات عدة هزت صباح أمس مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشيات تابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة حويجة كاطع والجسر الجديد الترابي.

ولفت إلى أنه لا معلومات عن خسائر بشرية ومادية، فيما لم تعرف هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، موضحا أنه ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع.

وفيما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن اعتداء جويا استهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور، قالت مصادر في المعارضة السورية «إن سحب الدخان شوهدت تتصاعد في المنطقة التي تعرضت للقصف وسمع صوت سيارات الإسعاف تتجه إلى المنطقة».

و»حويجة كاطع» هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات، الذي يمر من مدينة دير الزور، وتبعد نحو 100 م من قرية الحسينية شمالا، وعن الجسر المعلق غربا، وجنوبا حي الحويقة، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 2 كلم فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.

وتتركز القوات الإيرانية في محافظة دير الزور شرق سوريا ولها مقرات في مدن البوكمال والميادين قرب الحدود السورية العراقية، وتعرضت تلك المقرات لعشرات الغارات من طائرات تابعة للتحالف الدولي وإسرائيل.