شكرا لقرائتكم خبر السلطة الفلسطينية لأمريكا: اضغطوا على إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت السلطة الفلسطينية أمس، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغط جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كونه «يهدم أسس حل الدولتين».

ورحب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في بيان نشره على تويتر، ببيان وزارة الخارجية الأمريكية الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال الشيخ «نأمل أن يتحول هذا الموقف الأمريكي إلى ضغط جاد لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين».

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مخططات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي «تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين».

واعتبرت أن ما يجري «استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة».