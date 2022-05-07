شكرا لقرائتكم خبر احتفاء دولي بمبادرة السعودية بإطلاق 163 أسيرا حوثيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترحيب دولي وإسلامي وعربي واسع بمبادرة المملكة بإطلاق 163 أسيرا يمنيا ونقلهم إلى صنعاء، في إطار مبادرة إنسانية استحوذت على اهتمام الصحافة العالمية.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بمبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية بإطلاق سراح عدد من المحتجزين، وبالإفراج السابق عن المحتجزين من قبل الحوثيين والحكومة اليمنية، وقال في بيان «اتفق الطرفان في الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة للمحتجزين من خلال مكتبنا».

وحث المبعوث الأممي الطرفين على التوافق بشأن تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأسر في أقرب وقت، وأضاف «ستكون هذه خطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع»، وتوجه المبعوث الأممي بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الحيوي، في عملية التبادل.

من جهتها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا، وثمنت هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات والتي من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.

وثمنت الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة قبل يومين أنه استكمل الإفراج ونقل 163 أسيرا من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية، ورفض الحوثيون استقبال الأسرى عدا تسعة منهم، مشيرين إلى «أن البقية ليسوا مختطفين أو أسرى حرب وغير مشمولين بكشوفات الأسرى والمعتقلين التي لديهم».

وأوضح ماجد فضائل عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحكومة اليمنية، أن الحوثي رفض استقبال الأسرى وتنكر لهم، واتهم جماعة الحوثي «باستخدام المواطنين وقودا لحربها، والتركيز على أسماء بعينها ينتمون إلى أسر محددة أو ذات بعد قبلي خاص».

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وأعرب المسؤول اليمني عن أمله «بأن تكون هذه المبادرة الإنسانية دافعا كبيرا، وتفهم في سياقها الصحيح نحو خطوات بناء الثقة، وأن تسرع من صفقة التبادل المتفق والموقع عليها، وأن تعزز من الهدنة الإنسانية المعلن عنها والتي لم تلتزم بها ميليشيات الحوثي حتى اللحظة».

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