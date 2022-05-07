شكرا لقرائتكم خبر 350 قيادة لجماعة الإخوان في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا أكبر ولاية بألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، عن تزايد عدد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا، لتصل إلى 350 في بداية العام الحالي 2022م.

وقال «في ألمانيا، تعتبر الجالية المسلمة بألمانيا أهم منظمة للإخوان المسلمين، وهي من الأعضاء المؤسسين لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، المنظمة المظلية للجماعة».

وتابع «بالإضافة إلى الجالية المسلمة بألمانيا، هناك العديد من المؤسسات والجمعيات الأخرى، تعد على الأقل قريبة من أيديولوجية جماعة الإخوان، على الرغم من ضعف أو عدم ارتباطها بهياكل منظمة الجالية المسلمة»، وأضاف «في ولاية شمال الراين وستفاليا، يمكن العثور على روابط الإخوان في مسجد الرحمن في مدينة مونستر والذي يديره المركز الثقافي الإسلامي في مونستر»، وفقا لموقع (العين) الإخباري الإماراتي.

وأشار التقرير الاستخباراتي إلى أن «النتائج تظهر أن الجماعة في شمال الراين- وستفاليا ممثلة بشكل أساس من قبل منظمة الجالية المسلمة بألمانيا»، ولفت إلى تزايد عدد العناصر الرئيسة للإخوان بولاية شمال الراين وستفاليا، من 300 في 2020، إلى 350 في 2021، مضيفا أن الإخوان تملك مواقع الكترونية وظهور متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الألمانية.

وذكر التقرير أن الإخوان المسلمين هم أصل الإسلام السياسي؛ وهي أيديولوجية متطرفة تعرف أيضا بالإسلاموية»، موضحا «تسعى جماعة الإخوان لتحقيق هدفها المتمثل في إدخال نظام حكم قائم على فهمها للشريعة، ويتم قبول النظام الدستوري الديمقراطي العلماني كوسيلة لتحقيق هذه الغاية».

وأوضح «تتبع الإخوان استراتيجية الأسلمة من أسفل، والتي تتناول في البداية الفرد.. يجب أن يكون للأفراد الذين تم تنشئتهم وتدريبهم، تأثيرا على المجتمع على المدى الطويل».

ومضى قائلا «من حيث المبدأ، تتعارض أفكار الإخوان حول النظام السياسي، مع فكرة السيادة الشعبية والنظام الأساسي الديمقراطي الحر»، متابعا «وبالتالي، فالجماعة تخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور وفقا للمادة 3 الفقرة 1 رقم 1 من قانون حماية إقليم شمال الراين - وستفاليا».

وتحدث تقرير هيئة حماية الدستور أيضا عن محاولات منظمة الجالية المسلمة في السنوات القليلة الماضية، فصل نفسها عن الإخوان المسلمين، وقال «يبقى أن نرى ما إذا كانت المنظمة ستجري تغييرات جوهرية بالفعل أم أنها تحاول فقط إخفاء علاقاتها بجماعة الإخوان بطريقة جديدة».