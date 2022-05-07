شكرا لقرائتكم خبر هزائم انتخابية كبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبوريس جونسونتكبد حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزائم كبرى في لندن في انتخابات محلية، تنذر بتحول تاريخي في أيرلندا الشمالية. وفازت المعارضة العمالية بمجلس ويستمنستر الذي هيمن عليه المحافظون منذ إنشائه في 1964، وبمجلس بارنيت ومجلس واندسوورث، «المجلس المفضل» لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر. وخارج العاصمة لم يحقق حزب العمال سوى مكاسب محدودة فيما حققت أحزاب صغرى مثل الليبراليين، الديموقراطيين، والخضر تقدما.

كانت هذه تفاصيل خبر هزائم انتخابية كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.