تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5 سنواتنصب إيمانويل ماكرون أمس، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من 5 سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية. وبعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون في الدورة الثانية في 24 أبريل أمام المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن بحصوله على 58,55% من الأصوات، دعا الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة إلى «التحرك دونما هوادة» لتكون فرنسا «أكثر استقلالا».

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