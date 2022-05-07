الناتو يحذر روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من استخدام أسلحة نوويةحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية تنشرها في عددها اليوم «رسالتنا واضحة: بعد استخدام أسلحة نووية، لن يكون هناك سوى خاسرين من جميع الأطراف... لا يمكنك الانتصار في حرب نووية ولا ينبغي أبدا شنها، وينطبق هذا على روسيا أيضا». وأدان ستولتنبرغ الخطاب النووي الروسي ووصفه بأنه «غير مسؤول ومتهور»، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن الأسلحة النووية الروسية على وجه الخصوص قد وضعت في مستوى استعداد أعلى منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

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