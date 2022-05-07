الحكومة السعودية تقرر قصر العمل في 5 وظائف على السعوديين

الشارقة - اميمة ياسر - قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات على ٱن ينفذ القرار ويفعل بدءا من غد الأحد في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن يبلغ 5000 ريال. وفق صحيفة الوطن السعودية.

وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.