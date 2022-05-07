أول رد فعل من الخارجية المصرية بعد اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية في "مسافر يطا"

الشارقة - اميمة ياسر - تُعرب وزارة الخارجية، اليوم ٧ مايو الجاري، عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى؛ كما تؤكد وزارة الخارجية أيضًا على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.