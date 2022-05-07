شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تنعى شهداء هجوم سيناء.. وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا في الهجوم الغادر، الذي نفذته عناصر تكفيرية في منطقة سيناء.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .