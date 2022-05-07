انت الان تتابع خبر نصائح لمواجهة العواصف الترابية وتجنب اضرارها‎‎.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - حاول البقاء في أماكن داخلية مغلقة مع مراعاة إغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام

- للخروج الاضطراري حاول الالتزام بالمناطق المحمية وتفادي المناطق المفتوحة

- تغطية الأنف والفم بوضع كمامة طبية أو منديل مبلل بالماء عند الخروج

- احرص على شرب كميات وفيرة من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم

- تناول دواء الحساسية (مضاد الهيستامين) اذا كنت مصابا بالحساسية

- ضع نظارات واقية لحماية العينين اذا كنت تعاني من حساسية العين

- استنشق بخار الماء لترطيب الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان

- توجه لاقرب مستشفى عند احساسك بضيق وصعوبة بالتنفس

- اطلع دائما على آخر مستجدات أحوال الطقس واستعد للمتغيرات الطارئة

