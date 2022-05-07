انت الان تتابع خبر انفجار لم تعرف طبيعته ضمن قضاء الشطرة في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت ان انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".
واضاف ان "معلومات غير مؤكدة حتى الان من المحتمل ان قاتل ضابط الاستخبارات الذي كان محاصر وتم اعتقاله فجر نفسه برمانة يدوية".
واشار المصدر ان "المعلومات الاولية تتحدث عن اصابة ضابطين خلال الحادث".
واضاف ان "معلومات غير مؤكدة حتى الان من المحتمل ان قاتل ضابط الاستخبارات الذي كان محاصر وتم اعتقاله فجر نفسه برمانة يدوية".
واشار المصدر ان "المعلومات الاولية تتحدث عن اصابة ضابطين خلال الحادث".