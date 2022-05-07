اخبار العالم

توخيل يعلق على انباء بيع تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر توخيل يعلق على انباء بيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-07 | 16:08

توخيل يعلق على انباء بيع تشيلسي

المصدر:

816 مشاهدة

علق المدير الفنى لفريق تشيلسي الألمانى توماس توخيل، اليوم السبت، على إتمام عملية بيع النادى لصالح تحالف تود بوهلى، وذلك قبل مواجهة وولفرهامبتون فى .
وقال توخيل:"أنباء طيبة، نأمل أن يتم تبسيط العملية والمضي قدما في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التصرف وألا نُعاقب بعد الآن".

وأضاف:"لم أتحدث بعد إلى المالكين الجدد، لم أشارك حتى الآن في أي محادثات ، لذا ربما يحدث هذا قريبًا".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا