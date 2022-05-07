توخيل يعلق على انباء بيع تشيلسي

وقال توخيل:"أنباء طيبة، نأمل أن يتم تبسيط العملية والمضي قدما في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التصرف وألا نُعاقب بعد الآن".

وأضاف:"لم أتحدث بعد إلى المالكين الجدد، لم أشارك حتى الآن في أي محادثات ، لذا ربما يحدث هذا قريبًا".

