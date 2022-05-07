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انت الان تتابع خبر توخيل يعلق على انباء بيع تشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-07 | 16:08
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علق المدير الفنى لفريق تشيلسي الألمانى توماس توخيل، اليوم السبت، على إتمام عملية بيع النادى لصالح تحالف تود بوهلى، وذلك قبل مواجهة وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي.
وقال توخيل:"أنباء طيبة، نأمل أن يتم تبسيط العملية والمضي قدما في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التصرف وألا نُعاقب بعد الآن".
وأضاف:"لم أتحدث بعد إلى المالكين الجدد، لم أشارك حتى الآن في أي محادثات ، لذا ربما يحدث هذا قريبًا".
وأضاف:"لم أتحدث بعد إلى المالكين الجدد، لم أشارك حتى الآن في أي محادثات ، لذا ربما يحدث هذا قريبًا".
المحرر: سعد أحمد
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