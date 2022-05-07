مطالبات للنزاهة والقضاء بالتدخل لوقف الفساد في وزارة الصناعة

يذكر ان النائب احمد الجبوري نشر تغريدة على تويتر ارفق معها فيديو يوثق عمليات الفساد في بيع حديد السكراب في معمل البسة الموصل في محافظة نينوى.

وقال المختصون في حديث لـ الخليج 365، انهم " يطالبون هيئة النزاهة والقضاء العراقي للتدخل لوقف الفساد في بيع حديد السكراب في وزارة الصناعة".

بغداد - ياسين صفوان - طالب مختصون، اليوم السبت، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لوقف الفساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.

محمد يوسف

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