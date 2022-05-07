شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود القط يتقدم بمقترح حول تأمين المنشآت الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بمقترح برغبة حول تأمين المنشآت الأثرية والرقابة الفنية والمهنية عليها.

وجاء في نص الاقتراح الموجه إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أنه يستهدف تأمين المنشآت الأثرية من الداخل ومراعاة الحفاظ على السلوك العام.

وشدد في نص مذكرته الإيضاحية، أن المنشآت الأثرية المصرية تمثل وجهة مهمة للسائح وهی مقصد رئيسي في جميع البرامج السياحية، التي يتم الترويج لها لزيارة مصر، مما يستلزم أن يكون لها تعامل خاص ومهني من حيث التأمين والرقابة حتى تستطيع الدولة الحفاظ على آثارها، ويشعر السائح بالراحة والطمأنينة أثناء جولته داخل تلك المنشآت.