التنسيقية تهنئ أعضائها الفائزين فى انتخابات حزب "المصرى الديمقراطى"

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاءها الفائزين فى انتخابات المؤتمر العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي.

وأسفرت نتيجة انتخابات المؤتمر العام للحزب التى جرت، أمس، عن فوز النائبة أميرة صابر، بمنصب نائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير.

كما أسفرت عن فوز كريم الكنانى بعضوية الهيئة العليا وموقع الأمين العام المساعد، وفوز محمد سالم بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين الهيئة البرلمانية.

وفاز أحمد دريع بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين التثقيف، وفاز محمد القاضى بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين قطاع وسط الدلتا، وفازت نورا عبدالستار بعضوية الهيئة العليا.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح لأعضائها الفائزين فى انتخابات الحزب فى المستويات كافة.