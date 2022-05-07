شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسي لـ"برلماني": الطلاب والشباب وكبار السن أولويتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا تصالح في دماء المصريين، واللجنة لن تغلق أبوابها أمام أى رسالة تتلقاها".. كانت هذه أبرز الكلمات التى أكد عليها النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حواره مع "برلمانى"، مشددا على إن ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية "خط أحمر" فى عمل لجنة العفو.

وتحدث "عبد العزيز" عن تفاصيل عودة لجنة العفو الرئاسي من خلال إفطار الأسرة المصرية، وهي أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب في عام 2016، والتي تأسست في 2016، تقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

وإليكم نص الحوار عبر موقع "برلماني"

محمد عبد العزيز عضو لجنة "العفو الرئاسي في حوار لـ"برلماني": ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية "خط أحمر" ..والأولوية للشباب والطلبة



