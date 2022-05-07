“هذا ما تفعلونه بعوائلنا”.. والد مفجوعٌ يواجه جنديًا روسيًا وجهًا لوجه (صوَر)

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 4:45 مساءً

سيبقى “فيتالي سيليفيني” ملاحَقًا الى الأبد من قبل اللحظات الأخيرة لابنه. دنيز، الفتى الشجاع ذو الـ ١٥سنة، كان يساعد والديه في إجلاء حيوانات من حديقة للحيوانات في أوكرانيا عندما حطّت قذيقة روسية بالقرب من المكان.

المراهق عانى جروحًا مروّعة، حطّمت رجله اليسرى وتركت فجوة في فخذه ما أدى الى غرق ملابسه في الدماء. كانت بقع الدم لا تزال على يدَي الوالد عندما علم أن ابنه خسر معركته مع الحياة، بعد ٣٠ دقيقة من نقله الى المستشفى.

وبينما كان الوالد يخرج من المركز الطبي، مفجوعًا بخبر وفاة ابنه، التقى، وجهًا لوجه، بجندي روسي أُسر خلال الهجوم- واحد من المشاهد الأخيرة للمذابح التي تحصل في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

الوالد المفجوع لم يتردد. دفع يديه تحت عينيْ الجندي الروسي، وأراه دماء ابنه التي كانت لا تزال عالقة عليه وقال:” هذا ما تفعلونه بعوائلنا”.

دنيز، وهو متطوع في حديقة الحيوانات، كان يحاول إنقاذ قطيع من الجواميس في خاركيف مع والديه ومتطوعين آخرين.

ابن الـ ١٥ سنة نُقل الى مستشفى محلي على الفور، وجسده غارق بالدماء. لكن، بعد ٣٠ دقيقة، استسلم دنير لاصابته وفارق الحياة.

وعند سماع خبر وفاة ابنها الوحيد، انهارت سفيتلانا في حضن زوجها.

مكسورَ القلب، خرج فيتالي من المستشفى، وأرى يديه المغطاتين بالدماء للجندي الروسي الذي نُقل بدوره الى المستشفى، بعدما أسرته القوات الأوكرانية في حديقة الحيوانات.

وقال مالك الحديقة إن جنديين روسيين نُقلا الى المستشفى في خاركيف الى جانب المتطوعين المصابين.

وأظهرت صور من خارج المستشفى جنودًا أوكرانيين يحتجزون الجندي الروسي.





