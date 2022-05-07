الشرطة الألمانية تتلف أداة مجهولة قرب وكالة أنباء روسية.. وموسكو تصف الحادث بالإرهابي

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 3:43 مساءً

قال متحدث باسم شرطة برلين ردا على سؤال من رويترز إنه تم إتلاف أداة عُثر عليها في مبنى سكني يضم وكالة أنباء روسية في منطقة شتجليتز في برلين يوم الجمعة.

وأضاف أن محققين جنائيين وممثلي ادعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداة والغرض منها، مشيرا إلى أنه سيجري إعلان المزيد من التفاصيل عن الواقعة اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الألمانبة ​برلين​، عن “إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في العاصمة الألمانية”، بحسب ما نقلت وكالة “​سبوتنيك​” الروسية.

ولفتت السفارة الروسية، في بيان لها، إلى أنها “على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن محاولة القيام بعمل إرهابي ضد الصحفيين”، مشيرة إلى أنّ “فريق إزالة الألغام أكّد أن الجسم الذي تم العثور عليه بالقرب من المجمع السكني للصحفيين الروس، من المحتمل أن يكون عبوة ناسفة”. هذا وفتحت ​الشرطة الألمانية​ تحقيقًا بالحادث، بحسب ما نقلت الوكالة.