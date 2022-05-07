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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا من البحر

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الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخًا بالستيًا من غواصة, بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان أن تعاود بيونغ يانغ تجاربها النووية.

وأوضحت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان , أنه تم رصد صاروخٍ بالستي قصير المدى يرجح أنه أطلق من غواصة تابعة لكوريا الشمالية، من البحر قبالة سينبو، هامغيونغ الجنوبية, مشيرةً إلى أنه يتم تحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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