رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يؤكد أن التعاون مع بوتين بعد انتهاء الحرب مستحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استبعد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كريستوف هويسجن، التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال هويسجن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "أي تعاون مع بوتين مستحيل.

الرئيس الروسي ودع العالم المتحضر"، مضيفا أن بوتين خرق جميع الاتفاقيات التي تحمل اسمه، ومصيره إلى محكمة دولية لمحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا.

ولا يرى هويسجن ما يشير إلى نهاية وشيكة للحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

وقال سفير ألمانيا السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار شؤون السياسة الخارجية للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل: "اخشى أن الحرب ستستمر... على الحكومة الأوكرانية أن تفصح عما إذا كان وقف إطلاق النار سيمثل لها حلاً"، مضيفاً في المقابل أن الأوكرانيين لا يرغبون في إملاء سلام عليهم، بل يريدون استعادة بلدهم.

وقال: "لهذا السبب، اخشى أننا نتجه إلى سيناريو شبيه بالحرب العالمية الأولى مع خط مواجهة، حيث يُجرى القصف والقتال بشدة عبر المدفعية".