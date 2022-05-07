موسكو تعلن إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد صحفيين في برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الألمانية أنه تم إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات "ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين.



وذكرت قناة "آر تي عربية" اليوم السبت أنه تم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يقيم به الصحفيون، وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة الألمانية إنها تتحقق من جسم مشبوه تم العثور عليه في مكاتب وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء في برلين.

وعثر رجال الشرطة على جسم غير مألوف به زجاجة في عمود الإضاءة (الذي يسمح بوصول الضوء إلى منطقة مظلمة) في المكان يوم الجمعة ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت تشكل خطرا.

ووصفت الوكالة نفسها في منشور على تطبيق تليغرام الجسم بأنه حاوية ملفوفة بأسلاك وقالت إنه تم العثور عليها في أماكن إقامة بعض مراسليها في الموقع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة برلين ثيلو كالبيتز "المتخصصون في الأدلة الجنائية يحللون، ما إذا كان هناك خطر أم لا".

وأضاف كالبيتز "لا نستطيع بعد تحديد ما إذا كان الجسم خطيراً أم لا وما إذا كانت هذه دعابة سخيفة من شخص ما".