شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: نرحب بدعوة الرئيس السيسي لحوار يشمل جميع الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسى بين كل القوى دون استثناء أو تمييز، يؤكد أن الدولة عازمة على إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ولديها الرغبة الكاملة في تنفيذ نصوص الدستور خاصة فيما يتعلق بأن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية.

وقال الجندى إن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، وهو ما تسعى إليه الدولة، حيث يهدف الحوار السياسى في المقام الأول لوجود أرضية للتفاهم والتفاعل بين الدولة من جهة والأحزاب والتيارات من جهة أخرى، وأيضا بين الأحزاب والتيارات السياسية وبعضها البعض.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العمل السياسى في حد ذاته وسيلة للحوار والتفاهم بين كل القوى والتيارات من أجل غاية واحدة وهى الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم ومن ثم يجب أن تتضافر كافة التيارات السياسية حول الوطن ويكون اختلافها دونه فقط.