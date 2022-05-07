شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من مخططات إسرائيل لبناء وحدات استيطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جامعة الدول العربية من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم :"إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء ٤ آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم، ومصادرة 22 ألف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي".

وطالبت بضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها، وإلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بالمعايير ذاتها دون انتقائية أو تمييز، محذرة من انعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي.