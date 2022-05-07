تنصيب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنساً لولاية ثانية من خمس سنوات

07 مايو , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). نُصب إيمانويل ماكرون السبت رئيساً لفرنسا لولاية ثانية من خمس سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية. وبعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل امام المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن بحصوله على 58,55 % من الأصوات، دعا الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة إلى «التحرك دونما هوادة» لتكون فرنسا «أكثر استقلالاً».

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