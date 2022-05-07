جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير محددة قبالة ساحلها الشرقي

07 مايو , 2022
كوريا الشمالية (أ ف ب).
قال جيش كوريا الجنوبية اليوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير محددة قبالة ساحلها الشرقي دون الخوض في التفاصيل.
من جهتها قالت وزارة الدفاع اليابانية على تويتر اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً.
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