أنشيلوتي: سأبقى حتى أبلغ 80 عاما مع ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة،: "الإيطاليون ليسوا معتادين على مسألة الممر الشرفي، وفي النهاية الجميع يفعل ما يريد، نحن نحترم ما يريد أتلتيكو مدريد فعله، نحترمهم كثيرا فهم جيراننا وأصدقاؤنا، إذا قرروا القيام بذلك أم لا فإننا نحترمهم".واجاب حول سؤاله هل يصف موسمه الحالي بأنه الأفضل له كمدرب،: "لم أكن في مثل هذا الوضع من قبل في مسيرتي، ومن أجل إكماله سيكون من الجيد الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنحاول بالطبع، ومع التتويح به سيكون أفضل موسم في حياتي المهنية".

وعن أبرز ما يميز لاعبي الجيل الحالي، شدد أنشيلوتي: "هذه مجموعة متواضعة، لا يوجد لاعبون لديهم غرور كبير، لا أحد يعتقد أنه أكثر أهمية من غيره، ولا يقل أهمية عن غيره، هم قادرون على التمتع بهذا التواضع، ثم هناك ما هو أهم وهو ثقل القميص الذي له أهمية كبيرة، فارتداؤه يجعل اللاعب يشعر بشيء خاص".



وعن رغبته في الاعتزال كمدرب للميرنغي، أكد أنشيلوتي: "إذا سارت الأمور على ما يرام هُنا فسأبقى حتى أبلغ 80 عاما، حتى أصاب بالجنون وفي اليوم الذي أتوقف فيه لا أعرف ما سيكون، البحث عن مكان أفضل من ريال مدريد سيكون معقدًا، عندما يتعب ريال مدريد مني ربما سأتوقف، لدي الكثير من الأشياء لأفعلها".

وأردف: "نعم، أعتقد أنه لا يوجد شيء أكبر من ريال مدريد، لقد كانت مسيرتي طويلة وسيكون الاعتزال هُنا أفضل طريقة، أريد البقاء هنا لفترة طويلة والاستمتاع بهذا النادي ثم القيام بشيء آخر، كزوج أو جد أو مُشجع".

