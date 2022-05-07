الاتحاد الاوروبي يجري محاولة اخيرة لأنقاذ الاتفاق النووي مع ايران

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ان "مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أبلغ الصحيفة بأنه يسعى إلى "حل وسط" لإنهاء الأزمة التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.واشارتقرير الصحيفة الى، أن "بوريل يدرس تصورا يجري من خلاله رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة".

وقال بوريل إنه "كان يريد أن يذهب كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا إلى طهران لمناقشة الأمر، لكنه أضاف أن "إيران كانت تمانع بشدة، ووصف المسعى الدبلوماسي بأنه "الرصاصة الأخيرة".

واوضح تقرير الصحيفة نقلا عن بوريل أن "المفاوضين لن يمنحوا إيران مهلة".



وتوقفت المحادثات منذ آذار لأسباب أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

