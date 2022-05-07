انت الان تتابع خبر بحضور شخصيات رفيعة.. جانب من مراسم تشييع 'الأنصاري' في بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم (أبو مريم) الأنصاري، بحضور كبار الشخصيات السياسية، وقادة الحشد الشعبي.
وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انطلاق التشييع بالقرب من الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.
وحضر التشييع العديد من الشخصيات السياسية البارزة متمثلة بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، فضلا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وزعيم ائتلاف دولة القانون، وغيرهم من الشخصيات الأمنية والسياسية.
ويوم أمس، تعرض الأنصاري إلى حادث سير في محافظة ميسان، أدى إلى وفاته مع اثنين من مرافقيه
وحضر التشييع العديد من الشخصيات السياسية البارزة متمثلة بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، فضلا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وزعيم ائتلاف دولة القانون، وغيرهم من الشخصيات الأمنية والسياسية.
ويوم أمس، تعرض الأنصاري إلى حادث سير في محافظة ميسان، أدى إلى وفاته مع اثنين من مرافقيه