انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة زواج احمد أبو هشيمة من الفنانة المصرية 'مي عز الدين' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت خير الله، الجمعة، على حسابها عبر فيسبوك، "أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتي، اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحي، ونصيحة لأي بنت أما تتجوزي، اتجوزي اللي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل".وقالت خير الله، إن "المنشور الذي كتب عبر حسابها الشخصي ليست هي من كتبته، موضحة أن ”هناك شخصا قام باختراق حسابها على فيسبوك وكتب المنشور".

وأضافت خير الله أنها "فوجئت بالمنشور مثلها مثل باقي الناس، وقامت بمشاورة أصدقاء لها ممن لديهم الخبرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوها بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، وبالفعل قمت بتقديم البلاغ".

وعن حقيقة زواج أبو هشيمة من مي عز الدين قالت خيرالله: "ليس لدي معلومة، لكن الأمر ليس مستبعدا، سواء زواج أبو هشيمة من مي أو غيرها من الفنانات، فهو من رجال الأعمال الذين يهتمون بالفن، وسبق أن تزوج من الفنانة هيفاء وهبي".



وفاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة، متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف صورهما معا من حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وسط تداول أنباء تم تأكيدها فيما بعد عن انفصالهما.

وجاء تصرف الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقب تداول أنباء في وسائل إعلام محلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد بانفصال الطرفين بهدوء تام بينهما.

ورغم تداول أنباء الطلاق، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو نفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على "إنستغرام".

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي كان قبل أسبوع على مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الثنائي بعض الصور لهما التي وثقت تلك المناسبة.

يذكر أن زواج أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، كان منذ أكثر من عامين، ففي 19 أبريل/ نيسان من 2020، احتفل الثنائي بعقد قرانهما بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسميا.