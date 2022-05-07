الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها.. بسبب ارتفاع أسعار الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، نقلا عن بيان مشترك لشركات الطيران أن شركات الطيران النيجيرية ستنهي عملياتها اعتبارا من 9 مايو حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.



ونقلت صحيفة "فانغارد" عن البيان: "يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) في إبلاغ الجمهور بأسف أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الاثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه على الرغم من جهود الحكومة، تستمر أسعار وقود الطائرات في الارتفاع، مما يقوض "استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران".

وقد أُوصي المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم لتجنب الاختناقات في المطارات النيجيرية.