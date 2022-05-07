الرئيس قديروف يكشف عن إحباط هجوم مضاد شنته قوات كييف في لوغانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إحباط محاولة لقوات كييف شن هجوم مضاد بقرية فويفودوفكا في لوغانسك، وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية فادحة وتدمير مركز قيادتهم.



وكتب قديروف على "تيليغرام": "في اليوم الماضي، حاول الجنود الأوكرانيون شن هجوم مضاد في منطقة قرية فويفودوفكا".

وأضاف: "هذا العمل غير المنطقي كان على الأرجح يهدف لاستعادة مواقع إطلاق النار التي خسرها في السابق.. الهجوم المضاد المدروس بعناية من قبل أفضل العقول فشل فشلا ذريعا، ونتيجة الرد على النيران، تكبد العدو خسائر فادحة في العدد والعدة".

وتابع: "تم القبض على أحد المهاجمين، وبعد تحقيق قصير مقاتلينا، كشف عن معلومات قيمة حول موقع مركز قيادة العدو في منطقة فويفودوفكا".

وأشار إلى أنه "استنادا إلى تلك المعلومات، سرعان ما تم تدمير مركز القيادة بنجاح"، ومقتل قائد الكتيبة المهاجمة.

وختم قوله: "لن نرحم النازيين بعد الفظائع التي ارتكبوها".