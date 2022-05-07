البيت الأبيض يعلن أن بايدن سيحضر اجتماع قادة مجموعة السبع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيشارك الأحد من ولاية ديلاوير في اجتماع مغلق عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس.



وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سينضم إلى الاجتماع، حيث سيناقش المجتمعون آخر التطورات في أوكرانيا والتأثير العالمي للأزمة.

ويهدف الاجتماع لإظهار الدعم لأوكرانيا وبحث وسائل مجموعة السبع المستمرة في الرد الجماعي، بما فيها البناء على عقوبات غير مسبوقة لفرضها على روسيا.

وأعلنت كريستيان هوفمان المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس أن قادة بلدان مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا افتراضيا الأحد مخصصا للحرب في أوكرانيا وسيشارك فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وقالت إن شولتس سيعقد المؤتمر الثالث بالفيديو مع شركائه في مجموعة السبع، وأن الثامن من مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في أوروبا.

يشار إلى أن ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام.