روسيا تعلن تحرير 11 من البحارة الروس المحتجزين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا اليوم السبت أنه تم الإفراج عن 11 من أفراد طاقم سفينة شحن روسية، كانت السلطات الأوكرانية تحتجزهم بصورة غير قانونية.



وكتبت موسكالكوفا عبر "تلغرام" أن عملية التحرير عن 11 بحارا من أفراد طاقم سفينة "أفانغارد" تمت بفضل "العمل الهائل الذي قامت به مفوضية حقوق الإنسان ووزارتا الدفاع والخارجية بتكليف من رئيس روسيا"، مضيفة أن جميع المحررين قد عادوا إلى ديارهم وعائلاتهم.

وذكرت موسكالكوفا أن السفينة "أفانغارد" وصلت إلى إسماعيل قادمة من اليونان في 1 ديسمبر 2021 ، وقام أمن الموانئ وحرس الحدود الأوكرانيين بمحاصرتها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه لمدة 72 يوما، كان طاقم السفينة في عزلة شبه كاملة، ومنع البحارة من التواصل مع الأقارب، ولم يسمح لهم بمغادرة السفينة، وبقوا بلا مصدر رزق، مضيفة أنه طوال هذا الوقت كانوا محرومين من الوصول إلى الأدوية والرعاية الطبية.

وذكرت موسكالكوفا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تحتجز 60 بحارا من السفن الروسية المدنية الراسية في أحواض بناء السفن في إسماعيل.