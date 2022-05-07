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مصرع 5 أشخاص.. جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 5 أشخاص.. جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

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قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في بيان لها اليوم، إن الحرائق المنتشرة في المنطقة تسببت بمقتل خمسة أشخاص.

 

وذكر البيان أن النيران اشتعلت في 15 مبنى في قرية نوفوكورسك، واشتعلت النيران في 20 مبنى آخر في قرية نيكولسك، حيث توفي شخصان بحسب المعلومات الأولية.

 

ووفقا لمعطيات المديرية، اشتعلت النيران في 16 مبنى في قرية تالاجانكا بمنطقة كازاتشينسكي. وبحسب المعلومات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص بما في ذلك طفلان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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