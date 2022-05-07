مصرع 5 أشخاص.. جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في بيان لها اليوم، إن الحرائق المنتشرة في المنطقة تسببت بمقتل خمسة أشخاص.



وذكر البيان أن النيران اشتعلت في 15 مبنى في قرية نوفوكورسك، واشتعلت النيران في 20 مبنى آخر في قرية نيكولسك، حيث توفي شخصان بحسب المعلومات الأولية.

ووفقا لمعطيات المديرية، اشتعلت النيران في 16 مبنى في قرية تالاجانكا بمنطقة كازاتشينسكي. وبحسب المعلومات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص بما في ذلك طفلان.