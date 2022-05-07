أوكرانيا تكشف عن حركة محدودة على الجبهة ومحاولات هجوم في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر أوكرانية في وقت مبكر اليوم السبت إن الأمور ظلت هادئة بشكل نسبي على جبهة الحرب في أوكرانيا خلال الليل.



وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها الخاص بالموقف اليوم السبت "في إقليمي دونيتسك ولوهانسك، تم صد ثماني هجمات من العدو يوم 6 (أياؤامايو، مما أسفر عن تدمير ثلاث دبابات للعدو و8 أنظمة مدفعية وسبع مركبات عسكرية مدرعة وسيارة واحدة وثلاث وحدات معدات هندسية".

ويشكل إقليما دونيتسك ولوهانسك منطقة دونباس في أقصى شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وقد أعادت روسيا تركيز هجماتها في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون روس قوات الحكومة الأوكرانية منذ عام 2014 .

وأفاد الجيش الأوكراني بوقوع محاولات شن هجوم حول مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب شرقي البلاد .