محكمة في كاليفورنيا ترفض شكوى تقدم بها ترامب.. ضد تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت محكمة في كاليفورنيا الجمعة شكوى تقدم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد تويتر ليتمكن من العودة إلى شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي منع من استخدامها بتهمة التحريض على العنف في يناير (كانون الثاني) 2021.



ويتهم الملياردير الجمهوري ومقدمو الشكوى الآخرون تويتر بانتهاك حقهم في حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأمريكي.

ورأى القاضي جيمس دوناتو كاليفورنيا إن "مقدمي الشكوى ليسوا في موقع قوة لأن تويتر شركة خاصة والبند الأول من الدستور يطبق فقط على القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة (..)".

وأضاف القاضي إن النظام الداخلي لتويتر "يعطي الأذن التعاقدي لها بالتحرك كما تشاء على صعيد أي حساب أو محتوى مهما كان السبب أو من دون سبب حتى".

ومنع دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 الذي يتهم بالتحريض عليه.

وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.

وقبل طرده من تويتر كان الرئيس الأمريكي يحظى بنحو 89 مليون مشترك. وكان يتوجه إليهم يومياً بين إعلانات رئاسية وهجمات على خصوم سياسيين.

وقد طلب دونالد ترامب من المحكمة اعتبار الفصل 230 من قانون عائد للعام 1996 يحمي مضيفي الانترنت من ملاحقات مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف اخرى، مخالفاً للدستور.

لكن القاضي رأى أن هذا الأمر غير ممكن إلا في حال أثبت مقدمو الشكوى أنهم تعرضوا للغبن.

وأتى القرار في حين أبرم إيلون ماسك اتفاقاً مع مجلس إدارة تويتر لشراء الشركة ومقرها في كاليفورنيا بسعر 44 مليار دولار.

وأعلن ماسك صاحب شركتي "تيسلا" و سبايس اكس" انه ينوي تحويل تويتر إلى عرين لحرية التعبير في إطار الحريات المنصوص عليها في القانون لكن مع ضبط للمحتويات أقل صرامة مما هي الحال راهنا.

وهو يعتبر شأنه في ذلك شأن كثيرين في الأوساط المحافظة، أن تويتر تستخدم الرقابة.

إلا أن ترامب صرح قبل فترة قصيرة لوسائل إعلام أمريكية أنه لا ينوي العودة إلى تويتر حتى لو وجه إليه إيلون ماسك ذلك. وقد أطلق شبكته الخاصة بعنوان "تروث سوشال".

وترك القاضي الباب مفتوحاً أمام رفع شكوى معدلة تأخذ بالاعتبار تعليقاته.